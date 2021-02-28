Лингард может подписать полноценный контракт с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм Юнайтед» летом хочет подписать полноценный контракт с полузащитником Джесси Лингардом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере». Вторую часть сезона хавбек проводит в стане «молотобойцев» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

У Лингарда истекает контракт манкунианцами в 2022 году. Придя в «Вест Хэм», Джесси в пяти встречах английской Премьер-лиги забил три гола и отдал одну голевую передачу.

28-летний англичанин — воспитанник манкунианцев. В нынешнем сезоне участия в матчах АПЛ за «Манчестер Юнайтед» он не принимал. За карьеру Лингард выступал на правах аренды также за такие клубы, как «Лестер Сити», «Бирмингем Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Дерби Каунти». С 2016 года хавбек вызывается в сборную Англии.