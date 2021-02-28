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Защитник «СКА-Хабаровск» получил перелом височной кости в матче с «Торпедо»

Защитник «СКА-Хабаровск» получил перелом височной кости в матче с «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Защитник «СКА-Хабаровск» Григорий Труфанов получил травму в матче 27-го тура Футбольной национальной лиги с московским «Торпедо» (0:0), сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Напомним, в начале встречи футболист в борьбе за мяч столкнулся с соперником. Труфанова уносили с поля на носилках, после чего скорая помощь доставила защитника в больницу.

В ходе медицинского обследования у Труфанова был диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга. Ближайшие две недели защитник проведёт под наблюдением врачей. К занятиям в общей группе Труфанов сможет вернуться ориентировочно через полтора месяца.

«Желаем Григорию как можно скорее оправиться от полученной травмы, восстановиться и приступить к тренировкам», — говорится в сообщении пресс-службы «СКА-Хабаровск».

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