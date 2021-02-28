В «Спартаке» объяснили, почему Зелимхан Бакаев не перешёл в «Динамо»

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, почему полузащитник Зелимхан Бакаев не перешёл в московское «Динамо».

С летнего окна останется год контракта, и цена будет падать? А если продлить контракт? Вы хотите ответов на вопросы, которые не обсуждались. Почему он не продлевает контракт и хотел уйти в «Динамо»? Потому что мы пока не заводили об этом речь.



«Спартак» хотел € 7,5 млн, «Динамо» давало 6,5 млн? Вряд ли. «Динамо» обратилось, но мы специально подняли завышенную цену, потому что отдавать Зелимхана не хотели. Этого не было в планах. И в последний день такие вещи не решаются. «Динамо» надо было обращаться раньше, либо давать такую цену, когда мы бы сказали: о'кей, отказаться нельзя. То есть сделать нам предложение, от которого нельзя отказаться. Мы не планировали продавать игрока.



Сильный конкурент Промес? Он слева может сыграть. У нас появились вингеры, шанс играть есть. На Зелимхана повлиял коронавирус, а потом наступил спад, из него надо выбираться. Это опытные игроки понимают, как выбираться из этой ямы, на эмоциях это тяжело. Здесь надо от простого всё делать. Ещё раз повторю: мы на него рассчитываем, тренер на него рассчитывает. Сто процентов будет возможность играть», — цитирует Попова «Рейтинг букмекеров».