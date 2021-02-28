«Лестер Сити» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
Сегодня, 28 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Арсенал».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери — Майкл Оливер.
«Лестер Сити» набрал в 25 матчах 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лондонский «Арсенал» (34) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (62).
Матч первого круга «Арсенал» — «Лестер Сити» состоялся 25 октября 2020 года и завершился победой гостей со счётом 1:0.
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