Созин: ЦСКА играл вдесятером. Бедный Помазун — на третьей минуте защитника раздели до гола

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об игре ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России с «Ломокотивом» (0:2).
«ЦСКА неплохо провёл второй тайм — владели инициативой, неплохо двигались, били по воротам больше соперника. Не могу сказать, что команда провалилась, а удар с пенальти получился под стать нарушению.
Другое дело — трансферы. Зачем клуб докупал игроков, если играет с одним центральным защитником? Номинально их два, но он там один. Я фамилий называть не буду, не хочу обидеть родственников, но так играть уже на третьей минуте?! Бедный Помазун — готовился, ждал этого дебюта, а на третьей минуте защитника просто раздели догола. Второй гол тоже привёз голый защитник: побежал куда-то в прессинг, проиграл в скорости, оставил зону — и Крыховяк по-царски попал. ЦСКА надо как-то определяться и брать не перспективного норвежца, а хоть какого-то защитника. Сейчас они сразу играли вдесятером.
У клуба всё будет хорошо, поправятся ребята, нервы ещё помотают. Но при таких ошибках не спасут эти ребята, не спасёт даже Акинфеев», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 28 февраля 2021
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