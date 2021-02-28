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Хинкель оценил игру Промеса в матче с «Рубином» после возвращения

Хинкель оценил игру Промеса в матче с «Рубином» после возвращения
Футбол / РПЛ 0
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил игру нападающего Квинси Промеса в первом матче после возвращения. Форвард провёл встречу 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2) полностью.

«Квинси имел хорошие моменты. Уверен, он высококлассный игрок, два раза потренировался и вышел в старте. До этого он нерегулярно тренировался в «Аяксе». Уверен, он наберёт форму. Даже сегодня он показал свои качества. Были готовы его заменить, но он выдержал всю игру, и это идёт ему в копилку для набора формы», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

25 февраля «Спартак» объявил на своём официальном сайте о завершении перехода Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

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