Федун: рады, что Промес вернулся в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возвращение нападающего Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Промес? Увидим сегодня. Рады, что он вернулся», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

25 февраля «Спартак» на своём официальном сайте объявил о завершении перехода Квинси Промеса из «Аякса». 29-летний футболист успешно прошёл медицинский осмотр и подписал контракт с красно-белыми. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Рубин» состоится сегодня, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.