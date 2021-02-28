Промес: если «Спартак» будет играть в таком темпе, о чемпионстве даже зарекаться не стоит

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал поражение красно-белых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:2).

«Поле сегодня было не лучшего качества, но обе команды были в равных условиях. По поводу судейства не хочу много говорить, та красная карточка повлияла на исход матча. Мы могли её избежать, ненужный был фол. Но несмотря на это, мы сегодня не выложились до конца. Не сделали всё, что от нас зависит, особенно в атаке. У «Рубина» было три момента, и они забили два гола. Нам нужно прибавлять, прилагать больше усилий. Если играть в таком же темпе, то ни о каком чемпионстве и говорить даже не стоит. Если мы хотим чего-то добиться, нужно сделать шаг вперёд и только тогда будет результат», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.