Видеообзор матча «Спартак» — «Рубин»

«Спартак» принимал «Рубин» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 53-й минуте встречи. Хвича Кварацхелия получил передачу низом у чужой штрафной, после чего выстоял под прессингом со стороны Виктора Мозеса, пасом нашёл Джордже Деспотовича, и тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот. На 89-й минуте Деспотович оформил дубль и поставил точку в матче.



В обеих командах были удаления. В конце первого тайма поле покинул хавбек «Спартака» Роман Зобнин, а на 71-й минуте был удалён полузащитник гостей Оливер Абильгор.



«Рубин» набрал в 20 встречах 31 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (35) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (42).