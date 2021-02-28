Жена Роналду: мне было стыдно тренироваться рядом с Криштиану

Супруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о семейной жизни в Турине и взаимоотношениях с португальским футболистом.

«Я многому у него научилась. Он помогает, учит и мотивирует меня. Сначала мне было стыдно тренироваться рядом с ним. Он ведь Криштиану Роналду. Но потом всё изменилось. Он моё вдохновение и моя большая любовь. Семья — мой приоритет. Мои дети и мой муж — на первом месте.

У нас есть дом с садом, где наши дети могут проводить время. Мы не тратим время впустую. Мы нравимся туринцам, и мне здесь очень хорошо. По магазинам, конечно, спокойно ходить не получается, но благодаря защитной маске иногда удавалось спастись. Несколько лет назад мы даже ходили в кино.

Криштиану — отличный отец. Лучший муж, о котором я когда-либо мечтала. Он меня полностью удивил и покорил. Он самокритичен, ответственен и любит то, что делает. Идеальное сочетание», — сказала Джорджина в интервью для журнала Sportweek, который выпускает La Gazzetta dello Sport.