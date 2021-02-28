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ЦСКА приглашал Рангника на пост главного тренера

ЦСКА приглашал Рангника на пост главного тренера
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА контактировал с представителями бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника в декабре 2020 года, сообщает Metaratings.ru. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Представители немецкого специалиста отклонили возможность переговоров Рангника с московским клубом. Тренер заявил «армейцам», что ждёт предложений от больших клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

Рангник, ныне занимающий должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull, ранее сообщил, что отказался возглавить «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Помимо «Лейпцига» Рангник работал в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке-04», «Хоффенхайме» и в других клубах.

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