ЦСКА приглашал Рангника на пост главного тренера

Московский ЦСКА контактировал с представителями бывшего главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника в декабре 2020 года, сообщает Metaratings.ru. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Представители немецкого специалиста отклонили возможность переговоров Рангника с московским клубом. Тренер заявил «армейцам», что ждёт предложений от больших клубов из топ-5 европейских чемпионатов.



Рангник, ныне занимающий должность руководителя отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull, ранее сообщил, что отказался возглавить «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда. Помимо «Лейпцига» Рангник работал в «Штутгарте», «Ганновере», «Шальке-04», «Хоффенхайме» и в других клубах.

Рангник: руководство «Челси» действительно выходило на меня после увольнения Лэмпарда