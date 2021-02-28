«Лилль» потерял очки в матче со «Страсбуром» и подпустил к себе «ПСЖ»

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Страсбур». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске (Франция) и завершилась со счётом 1:1.

На протяжении всего матча «Лилль» играл первым номером, а «Страсбур» действовал на контратаках. На 36-й минуте гости открыли счёт, гол забил Людовик Ажорк. После этого «Страсбур» закрылся в массированной обороне, которую «Лиллю» не удавалось пробить до последних минут встречи. На 86-й минуте атакующие усилия «догов» увенчались успехом. Гол ударом головой забил центральный защитник Жозе Фонте. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Лилль» в 27 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Отрыв от «Пари Сен-Жермен», который находится на втором месте, составляет два очка. «Лорьян» (30) — на 15-м месте.