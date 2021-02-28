«Лилль» потерял очки в матче со «Страсбуром» и подпустил к себе «ПСЖ»

В матче 27-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Страсбур». Встреча проходила на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнёв-д’Аске (Франция) и завершилась со счётом 1:1.
На протяжении всего матча «Лилль» играл первым номером, а «Страсбур» действовал на контратаках. На 36-й минуте гости открыли счёт, гол забил Людовик Ажорк. После этого «Страсбур» закрылся в массированной обороне, которую «Лиллю» не удавалось пробить до последних минут встречи. На 86-й минуте атакующие усилия «догов» увенчались успехом. Гол ударом головой забил центральный защитник Жозе Фонте. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Лилль» в 27 матчах набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Отрыв от «Пари Сен-Жермен», который находится на втором месте, составляет два очка. «Лорьян» (30) — на 15-м месте.
- 28 февраля 2021
-
21:08
-
20:55
-
20:55
-
20:50
-
20:28
-
20:21
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:49
-
19:35
-
19:34
-
19:30
-
19:11
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:39
-
18:35
-
18:26
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:09
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:33
-
17:27