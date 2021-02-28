«Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в центральном матче 26-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



В первом тайме, особенно в его второй половине, команды старались скорее не пропустить, нежели создать что-то у чужих ворот — ни «Челси», ни «МЮ» не спешили раскрываться. Во второй половине встречи команды сыграли более изобретательно, создавая по-настоящему голевые моменты.



На 49-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа спас свою команду после удара полузащитника хозяев Хакима Зиеша.

Видео отличной игры Давида де Хеа после удара Хакима Зиеша

Самый опасный момент манкунианцев случился на 60-й минуте — Мэйсон Гринвуд получил мяч рядом со штрафной и нанёс хлёсткий удар с левой ноги, но мяч пролетел рядом со штангой.

Видео опасного удара в исполнении Мэйсона Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.



Матч первого круга «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоялся 24 октября 2020 года и также завершился вничью — 0:0.