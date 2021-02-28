Тухель — о матче с «МЮ»: это был качественный матч между двумя очень сильными командами

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Это был качественный матч между двумя очень сильными командами. В первом тайме нам пришлось больше обороняться, но в целом игра была ровной. Во втором тайме мои футболисты показали, что мы действительно сильны. Я думаю, что мы были ближе к победе, но на поле были две высококачественные команды. Я доволен самоотдачей игроков „Челси“. Мы очень хорошо сыграли в обороне, и я очень этому рад.
В перерыве мы сказали футболистам, чтобы они не волновались. Мы перешли на схему 5-3-2, чтобы больше владеть мячом и вернуть себе уверенность. Ребята сделали это очень хорошо. Мы были очень близки к победе.
Мы набрали ровно столько очков, сколько заслужили. Я абсолютно счастлив. С такой командой, как „Манчестер Юнайтед“, не так уж много шансов победить.
Зачем VAR вмешивается в игру, когда этого не требуется? Футболист „МЮ“ играет в мяч рукой, а потом мы смотрим видео на пенальти в наши ворота? Почему судья должен обращать на это внимание? Я видел этот момент на планшете, и я не понимаю, почему судья должен это проверять. Но я рад, что это не было пенальти. Тогда было бы ещё хуже», — приводит слова Тухеля BBC.
Видео опасного удара Мэйсона Маунта в середине второго тайма матча с «МЮ»
«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на 5-м месте.
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