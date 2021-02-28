Аугустыняк — о дубле в ворота «Краснодара»: впервые в жизни забил два гола в одном матче

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:2. Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк, забивший два гола в ворота «быков», прокомментировал результат матча и первый в карьере дубль.

«Дня нас это была очень тяжёлая встреча, так как это первый официальный матч в этом календарном году. «Краснодар» же отыграл уже три встречи. «Урал» плохо начал игру, но мы собрались и забили сопернику два гола. Увы, но в конце мы упустили победу, позволив «Краснодару» сравнять счёт. Два гола? Знаете, я показал не лучший свой футбол. Я впервые в жизни забил два мяча в одном матче, поэтому рад данному событию. «Краснодар» действовал очень высоко, прессинговали нас», — приводит слова Аугустыняка «Матч ТВ».

«Урал», набрав 22 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31) — на 8-м месте.