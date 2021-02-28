«Наполи» в меньшинстве переиграл «Беневенто». В составе «ведьм» дебютировал Адольфо Гайч

В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Беневенто». Встреча проходила на «Стадионе имени Диего Марадоны» в Неаполе (Италия) и завершилась со счётом 2:0.

Этот матч, по данным итальянских СМИ, имел судьбоносное значение для главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо. В случае неудачного результата специалист был бы отправлен в отставку. Но «партенопейцам» удалось достаточно уверенно завоевать три очка. Они владели тотальным игровым преимуществом. На 34-й минуте счёт в матче открыл Дрис Мертенс, а на 66-й минуте второй гол «Наполи» забил Маттео Политано. На 81-й минуте с поля был удалён защитник хозяев Калиду Кулибали.

Так, «Наполи» в 23 матчах набрал 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (25) — на 16-м месте. Лидирует в таблице итальянского чемпионата миланский «Интер» (56).