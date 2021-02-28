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«Наполи» в меньшинстве переиграл «Беневенто». В составе «ведьм» дебютировал Адольфо Гайч

«Наполи» в меньшинстве переиграл «Беневенто». В составе «ведьм» дебютировал Адольфо Гайч
Футбол / Италия 0
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В матче 24-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Беневенто». Встреча проходила на «Стадионе имени Диего Марадоны» в Неаполе (Италия) и завершилась со счётом 2:0.

Этот матч, по данным итальянских СМИ, имел судьбоносное значение для главного тренера «Наполи» Дженнаро Гаттузо. В случае неудачного результата специалист был бы отправлен в отставку. Но «партенопейцам» удалось достаточно уверенно завоевать три очка. Они владели тотальным игровым преимуществом. На 34-й минуте счёт в матче открыл Дрис Мертенс, а на 66-й минуте второй гол «Наполи» забил Маттео Политано. На 81-й минуте с поля был удалён защитник хозяев Калиду Кулибали.

Так, «Наполи» в 23 матчах набрал 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А. «Беневенто» (25) — на 16-м месте. Лидирует в таблице итальянского чемпионата миланский «Интер» (56).

Италия - Серия А. 24-й тур
28 февраля 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Беневенто
Беневенто
1:0 Мертенс – 34'   2:0 Политано – 66'
Удаления: Кулибали – 81' / нет
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