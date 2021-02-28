«Ливерпуль» забил 7000-й гол в высшем дивизионе английского футбола

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Идёт 70-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу мерсисайдцев.
Как сообщает Opta Sports, второй гол «Ливерпуля» в сегодняшнем матче стал 7000-м голом красных в высшем дивизионе английского футбола (до 1992 года турнир носил название «Первый дивизион Футбольной лиги», а с 1992 уже стал называться АПЛ).
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Интересно, что этот гол был записан на счёт защитника «Шеффилд Юнайтед» Кина Брайана. Автогол.
Видео 7000-го гола «Ливерпуля» в высшем дивизионе английского футбола
«Ливерпуль» стал всего лишь второй командой в истории, добившейся подобного достижения. Впервые подобного результата достиг «Эвертон» (на данный момент «ириски» забили уже 7108 голов).
«Ливерпуль» в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.
Матч первого круга «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтел» состоялся 24 октября 2020 года и завершился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.
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