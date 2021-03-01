Юрген Клопп: это нормально, что нас критикуют и списывают со счетов. Вот и прекрасно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу мерсисайдцев в матче 26-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).



«План состоял в том, чтобы постоянно оказывать давление на ворота „Шеффилда“. Когда мы могли играть так, как хотели, они не могли с нами справиться.



“Шеффилд Юнайтед» много проиграл в этом сезоне, но почти все матчи они уступали с минимальным отрывом. Понятно, что встречи с ними остаются захватывающими до самого конца. Мы могли забить три гола в первом тайме. Мы играли очень хорошо. Сегодня мы хорошо проявили себя в атаке, но нам есть, что улучшить.



Кёртис Джонс прекрасный игрок. Именно поэтому он играет. Он должен больше участвовать в голевых комбинациях. Но как и всегда у молодого футболиста, у него есть пространство для улучшения.



Это нормально, что нас критикуют и списывают со счетов. Вот и прекрасно. Сегодня мы хотели показать, что мы всё ещё боремся. Мы играем с «Челси» в четверг и мы просто обязаны показать это снова. Мы должны выигрывать матчи, мы это знаем. Невозможно попасть в Лигу чемпионов без результата. Сегодня вечером мы всё поняли и продолжаем идти только вперёд", — приводит слова немецкого специалиста BBC.

Видео победного гола «Ливерпуля» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Подопечные Юргена Клоппа прервали четырёхматчевую серию поражений в АПЛ. До этого красные поочерёдно уступили «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:2).



«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» (11) — на последнем, 20-м месте.