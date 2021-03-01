Дриблинг Фирмино и яркий гол Джонса в видеообзоре матча «Шеффилд» — «Ливерпуль»

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась победой мерсисайдцев со счётом 2:0. В составе победителей забивали Кёртис Джонс и защитник «Шеффилда» Кин Брайан, который срезал мяч в собственные ворота.

Видеообзор матча «Шеффилд» — «Ливерпуль».

Таким образом подопечные Юргена Клоппа прервали четырёхматчевую серию поражений в АПЛ. До этого красные поочерёдно уступили «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4), «Лестер Сити» (1:3) и «Эвертону» (0:2).

«Ливерпуль» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Клинки» набрали 11 очков и находятся на последнем, 20-м месте.