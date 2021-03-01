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Пранделли: вижу прогресс Кокорина, он хорошо работает

Пранделли: вижу прогресс Кокорина, он хорошо работает
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли после матча 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (0:1) высказался о форме нападающего Александра Кокорина.

«Я вижу его прогресс, Кокорин хорошо работает. Понятно, что когда попадаешь в новую лигу, с которой не знаком, в которой другие скорости, тактика и футболисты, необходимо время, чтобы адаптироваться. Но Кокорин работает хорошо. Мы сделаем всё, чтобы он набрал физическую форму», — приводит слова Пранделли Fiorentina.it.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.

«Фиорентина» проиграла в матче с «Удинезе». Кокорин вышел на поле во втором тайме
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