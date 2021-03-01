Пранделли: вижу прогресс Кокорина, он хорошо работает
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли после матча 24-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (0:1) высказался о форме нападающего Александра Кокорина.
«Я вижу его прогресс, Кокорин хорошо работает. Понятно, что когда попадаешь в новую лигу, с которой не знаком, в которой другие скорости, тактика и футболисты, необходимо время, чтобы адаптироваться. Но Кокорин работает хорошо. Мы сделаем всё, чтобы он набрал физическую форму», — приводит слова Пранделли Fiorentina.it.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.
«Фиорентина» проиграла в матче с «Удинезе». Кокорин вышел на поле во втором тайме
Рекомендуем вам
- 1 марта 2021
-
10:44
-
10:43
-
10:23
-
10:07
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:33
-
09:30
-
09:20
-
09:03
-
08:49
-
08:30
-
07:59
-
07:22
-
07:06
-
06:19
-
05:57
-
05:19
-
04:12
-
01:47
-
00:57
-
00:40
-
00:38
-
00:34
-
00:16
-
00:07
-
00:05
- 28 февраля 2021
-
23:59
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:38
-
23:21
-
23:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам