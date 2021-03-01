Гвардиола подтвердил предстоящий переход Эрика Гарсии в «Барселону»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию, что защитник команды Эрик Гарсия продолжит карьеру в «Барселоне».



«Думаю, Эрик будет играть за «Барселону», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



Гарсия является воспитанником «Барселоны», а в систему «Манчестер Сити» перебрался в 2017 году. Каталонцы вернут 20-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что на игрока претендовали «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».



В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 3 матчах английской Премьер-лиги. Также на его счету столько же встреч в Лиге чемпионов и 1 жёлтая карточка. В Кубке Англии испанец сыграл 2 матча.

Источник: защитник Эрик Гарсия летом перейдёт в «Барселону»