Гвардиола: Агуэро знает, что должен вернуть лучшую форму, чтобы играть

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении в команде нападающего Серхио Агуэро.



«Агуэро знает, что должен вернуть лучшую форму, чтобы играть. Он знает это с первого же дня. Те, кто выходит на поле, заслуживают этого. Это касается не только Серхио, а всех. Я стараюсь принимать справедливые решения. Если они будут справедливыми только для одного игрока, то для остальных станут несправедливыми.



Серхио очень важен для нас. Самый важный гол в истории клуба на его счету. Мы хотим ему помочь. И он вернётся в стартовый состав», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.



Агуэро защищает цвета «Манчестер Сити» с 2011 года, его контракт с клубом истекает этим летом. В нынешнем сезоне 32-летний аргентинский форвард провёл 6 матчей в английской Премьер-лиге и не забил ни одного мяча.

Видеообзор победы «Манчестер Сити» в матче с «Вест Хэмом»: