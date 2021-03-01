Экс-игрок «Ахмата»: резиденция Кадырова — свой мир. Были там на выступлении Пьера Нарцисса

Бывший защитник «Локомотива», «Ахмата» и сборной Беларуси Сергей Омельянчук рассказал о посещении резиденции главы Чеченской Республики и почётного президента грозненского клуба Рамзана Кадырова.



«Запомнился приезд в резиденцию к Рамзану Кадырову. Мы победили «Сатурн», по-моему, и прямо со стадиона поехали к нему за город на ужин. Музыка, артисты выступали — и местные, и российские звезды. Пьер Нарцисс был, группа «Тутси», Сергей Зверев. Такой небольшой эмоциональный подарок команде.



Когда первый раз туда попадаешь, впечатляет. Как всё отлажено, охрана, масштабы. Там очень много разных животных, конюшня, разновидности собак, медведь. Можно сказать, такой зоопарк. Большое озеро с утками. Просто свой мир — очень красиво, конечно», — приводит слова Омельянчука «Матч ТВ».

Президент «Ахмата» обратился к Кадырову после выхода клуба в 1/4 финала Кубка России