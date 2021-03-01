Червиченко заявил, что вместо Тедеско «Спартаку» нужен Бердыев или Сёмин

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнение о возможных кандидатах на пост главного тренера красно-белых.



«Болельщики «Спартака», этот сезон можно забыть! Нужен качественный тренер, от которого руководство отстанет на три-четыре года. И не надо экспериментировать – команде необходим кто-то с кнутом, как Бердыев или Сёмин. Они заставят всех работать и научат игроков не ошибаться тактически – у них не будут играть любимчики хозяев, всех футболистов они будут гонять, как молодых пацанов.

Не говорю, что о приходе нового тренера надо объявлять сейчас. Наоборот, нужно договориться с новым тренером, но так, чтобы Тедеско об этом не знал. Новый человек должен уже сейчас понимать, как он будет решать проблемы. А хозяин клуба должен вписать такие большие отступные, чтобы, глядя на этот пункт контракта, у него сразу пропадало желание досрочно его расторгнуть" — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».