Червиченко: по части споров с судьями «Спартак» уже давно на первом месте в лиге

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:2) рассказал о причинах проблем в московском клубе.



«Тут мы и возвращаемся к теме с истерикой «Спартака» – истерия с покупкой Промеса, истерия Соболева по судейству, «брутальная истерия» от Зобнина. Одна сплошная нервозность – по части споров с судьями «Спартак» уже давно на первом месте в лиге, причём с большим запасом. Всё это – от неопределённости в клубе. Уйдёт Тедеско или нет, кто придёт вместо него, кто выйдет в старте, почему Промесу платят сильно больше Ларссона и Понсе?» — написал Червиченко в своей авторской колонке на «Чемпионате».

«Спартак» набрал 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит» (42).