«Ахмат» попросил судейскую комиссию РФС оценить три эпизода матча с «Динамо»

«Ахмат» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку по трём эпизодам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Об этом «Чемпионату» сообщил источник в клубе.
«Мы попросим разобрать неназначенный пенальти в ворота «Динамо» за игру рукой Нойштедтера на 2-й минуте. Интересно, почему в этой ситуации не вмешался VAR. Также непонятно, почему арбитр не показал вторую жёлтую карточку Шиманьскому за игру рукой, но необоснованно зафиксировал нарушение правил у Бериши в конце матча, прервав выход один на один», – добавил источник.
«Ахмат», набрав 26 очков в 20 турах, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны стыковых матчей грозненцев отделяют 9 очков, от зоны вылета — 13. «Динамо» (33) располагается на шестой строчке, отставая от замыкающего зону еврокубков «Спартака» на 2 очка.
- 1 марта 2021
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