Кайо — об РПЛ: сильная лига, довольно ровная. В ней нельзя быть заранее уверенным в победе
Защитник «Краснодара» Кайо высказался о Российской Премьер-Лиге.
«Сильная лига, довольно ровная. В ней никогда нельзя быть заранее уверенным в победе. Играть здесь непросто, так скажу. Что касается самого сильного футболиста, против которого приходилось играть, конкретное имя не назову. Но, наверное, это будет кто-то из российской Премьер-лиги, здесь много качественных игроков», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара».
Кайо перешёл в «Краснодар» из «Санта-Клары» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. «Краснодар» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Кайо: прекрасно ощущаю себя в России
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