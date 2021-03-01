Кайо — об РПЛ: сильная лига, довольно ровная. В ней нельзя быть заранее уверенным в победе

Защитник «Краснодара» Кайо высказался о Российской Премьер-Лиге.



«Сильная лига, довольно ровная. В ней никогда нельзя быть заранее уверенным в победе. Играть здесь непросто, так скажу. Что касается самого сильного футболиста, против которого приходилось играть, конкретное имя не назову. Но, наверное, это будет кто-то из российской Премьер-лиги, здесь много качественных игроков», — приводит слова Кайо пресс-служба «Краснодара».



Кайо перешёл в «Краснодар» из «Санта-Клары» в 2019 году. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями. «Краснодар» в 20 матчах набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.