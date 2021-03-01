УЕФА поменял принимающую сторону в первом матче «Тоттенхэма» и загребского «Динамо»

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Тоттенхэм Хотспур» — «Динамо» Загреб состоится в Лондоне, а не в столице Хорватии, сообщает пресс-служба УЕФА.

Матчи поменяли местами в соответствии со ст. 21 регламента Лиги Европы. «УЕФА благодарит «Динамо» и «Тоттенхэм Хотспур» за тесное сотрудничество в решении вопроса», — говорится в сообщении.

11 марта команды сыграют в Лондоне, 18 марта — в Загребе. По итогам жеребьёвки, принимающей стороной в первом матче было «Динамо».

На предыдущей стадии турнира Российскую Премьер-Лигу представлял «Краснодар», занявший третье место в группе Лиги чемпионов. Подопечные Мурада Мусаева дважды проиграли загребскому «Динамо» (2:3, 0:1). «Тоттенхэм» по сумме двух матчей (4:0, 4:1) выбил из турнира австрийский «Вольфсберг».