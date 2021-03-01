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Быстров: Рондон — не усиление для ЦСКА. Чалов ему ни в чём не уступает

Быстров: Рондон — не усиление для ЦСКА. Чалов ему ни в чём не уступает
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров на считает переход Хосе Саломона Рондона в стан московского ЦСКА существенным усилением для «армейцев». По его мнению, Фёдор Чалов ничем не уступает венесуэльцу.

«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть примерно такого же уровня. Кто? Чалов, к примеру, ни в чём не уступает Саломону. Возможно, он наберёт сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня», — приводит слова Быстро «Матч ТВ».

После возвращения в РПЛ Рондон провёл за ЦСКА два матча и не отметился результативными действиями. Ранее в России Саломон выступал за санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Чалов в сезоне-2020/2021 провёл за «армейцев» 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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