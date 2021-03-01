Быстров: Рондон — не усиление для ЦСКА. Чалов ему ни в чём не уступает

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров на считает переход Хосе Саломона Рондона в стан московского ЦСКА существенным усилением для «армейцев». По его мнению, Фёдор Чалов ничем не уступает венесуэльцу.
«Возвращение Рондона в наш чемпионат — это не усиление для ЦСКА. У них есть примерно такого же уровня. Кто? Чалов, к примеру, ни в чём не уступает Саломону. Возможно, он наберёт сейчас кондиции и покажет футбол иного уровня», — приводит слова Быстро «Матч ТВ».
После возвращения в РПЛ Рондон провёл за ЦСКА два матча и не отметился результативными действиями. Ранее в России Саломон выступал за санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Чалов в сезоне-2020/2021 провёл за «армейцев» 24 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач.
- 1 марта 2021
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:09
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:21
-
21:12
-
21:11
-
20:54
-
20:23
-
20:07
-
19:55
-
19:41
-
19:03
-
18:59
-
18:45
-
18:37
-
18:25
-
18:22
-
18:12
-
18:11
-
17:44
-
17:39
-
17:24
-
17:22
-
17:00