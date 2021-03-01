Глушаков: в «Химках» нет Криштиану Роналду, но зато есть команда, костяк, коллектив

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о положении дел в подмосковном клубе и назвал сильную сторону «Химок».
«Если брать кубковый матч с «Крыльями Советов», то у каждой команды бывают провальные матчи, ряд игроков выбыл из стартового состава, был быстрый пенальти, удаление. Тогда это была большая проблема. Сейчас исправляем ошибки и показываем это в чемпионате. Посматриваем в таблицу, но дышать легче, чем в то время, когда были в зоне вылета, не оглядываемся назад.
Раньше команда закрепощалась, сейчас почувствовали уверенность и есть стремление выигрывать от матча к матчу. Жаль, что подвёл Кубок России, но это бывает. Важно быть физически готовым. Мы много бегаем и добиваемся результата. У нас нет индивидуальностей, таких, как Криштиану Роналду, но есть команда, костяк, коллектив», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
В сезоне-2020/2021 Глушаков провёл в составе «Химок» 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. «Химки» (28) занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.
- 1 марта 2021
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