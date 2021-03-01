«Реал» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 25-го тура Примеры

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад» на матч 25-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Куртуа, Варан, Мариано, Начо, Менди, Васкес, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Асенсио.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Гевара, Горосабель, Монреаль, Ле Норман, Субименди, Субельдия, Сильва, Исак, Оярсабаль, Порту.
Встреча состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Начало матча — в 23:00 мск. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Хуан Руис Агилера.
«Реал» в 24 матчах набрал 52 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Отставание от лидера таблицы, мадридского «Атлетико», составляет 3 очка.
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