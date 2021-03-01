Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Хеа: если «МЮ» борется за трофеи, то мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Челси»

Де Хеа: если «МЮ» борется за трофеи, то мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Челси»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).

«Результат матча с «Челси» справедлив — у обеих команд было не так много моментов. И мы, и они очень хорошо защищались, так что ничья – справедливый результат. Но если мы хотим завоёвывать трофеи, такие команды надо обыгрывать.

В матче с «Челси» нам не хватило последнего паса. У нас были хорошие контратаки, но мы никак не могли сделать качественный голевой пас. Но, по крайней мере, мы очень хорошо оборонялись — наша команда показала хорошую игру, мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно для победы», – приводит слова испанского голкипера Manchester Evening News.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на пятом месте.

Уле-Гуннар Сульшер обвинил «Челси» во влиянии на судей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021