Де Хеа: если «МЮ» борется за трофеи, то мы обязаны обыгрывать такие команды, как «Челси»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением о матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0).
«Результат матча с «Челси» справедлив — у обеих команд было не так много моментов. И мы, и они очень хорошо защищались, так что ничья – справедливый результат. Но если мы хотим завоёвывать трофеи, такие команды надо обыгрывать.
В матче с «Челси» нам не хватило последнего паса. У нас были хорошие контратаки, но мы никак не могли сделать качественный голевой пас. Но, по крайней мере, мы очень хорошо оборонялись — наша команда показала хорошую игру, мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно для победы», – приводит слова испанского голкипера Manchester Evening News.
«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков. «Челси» (44) — на пятом месте.
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