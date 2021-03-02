«Тоттенхэм» нашёл замену для Гарри Кейна в Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 31-летнего итальянца заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Как сообщает Daily Star, «шпоры» видят в Иммобиле достойную замену для своего главного бомбардира Гарри Кейна, который может сменить клубную прописку ближайшим летом. Чиро входит в личный шорт-лист главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

В сезоне-2020/2021 Иммобиле провёл в составе «Лацио» 24 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Всего за римских «орлов» Чиро провёл 206 матчей и забил 144 гола.

Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Под руководством Моуринью Гарри провёл за «шпор» 53 матча, забил 36 голов и отдал 15 результативных пасов.