«Тоттенхэм» нашёл замену для Гарри Кейна в Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в Туманном Альбионе. В услугах 31-летнего итальянца заинтересован лондонский «Тоттенхэм».
Как сообщает Daily Star, «шпоры» видят в Иммобиле достойную замену для своего главного бомбардира Гарри Кейна, который может сменить клубную прописку ближайшим летом. Чиро входит в личный шорт-лист главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.
В сезоне-2020/2021 Иммобиле провёл в составе «Лацио» 24 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал четыре результативные передачи. Всего за римских «орлов» Чиро провёл 206 матчей и забил 144 гола.
Действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года. Под руководством Моуринью Гарри провёл за «шпор» 53 матча, забил 36 голов и отдал 15 результативных пасов.
- 2 марта 2021
-
01:29
-
01:11
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:41
-
00:21
-
00:20
-
00:10
- 1 марта 2021
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:36
-
23:21
-
23:18
-
23:04
-
23:04
-
22:54
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:09
-
22:05
-
22:05
-
21:58
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:21
-
21:12
-
21:11
-
20:54