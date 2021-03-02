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«ПСЖ» и «Челси» поборются за голкипера «Милана» Доннарумму

«ПСЖ» и «Челси» поборются за голкипера «Милана» Доннарумму
Футбол / Англия 0

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Основные претенденты на 22-летнего итальянца — «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси», сообщает инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

«Челси» и «ПСЖ» намерены подписать Доннарумму летом на правах свободного агента. Представитель итальянца Мино Райола требует для своего подопечного зарплату в € 10 млн в год, при этом «Милан» готов предложить Джанлуиджи не более € 7,5 млн годовых. Из-за разногласий в финансовом вопросе переговоры Доннаруммы о продлении контракта с «россонери» зашли в тупик.

В сезоне-2020/2021 молодой итальянский голкипер провёл в составе «Милана» 32 матча и пропустил 40 голов. Transfermarkt оценивает стоимость Доннаруммы в € 60 млн.

Райола хочет, чтобы Доннарумма стал самым высокооплачиваемым вратарём после де Хеа
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