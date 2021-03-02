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Фердинанд о руке Хадсона-Одои: как судья не увидел пенальти? Это позор

Фердинанд о руке Хадсона-Одои: как судья не увидел пенальти? Это позор
Футбол / Англия 0

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением по поводу эпизода матча 26-го тура АПЛ с «Челси» (0:0). В первом тайме главный арбитр встречи Стюарт Эттуэлл принял решение не назначать пенальти в ворота «Челси» после того, как мяч попал в руку Каллуму Хадсону-Одои.

«Мы должны были получить пенальти. Не понимаю, что происходит с правилами, судьями и всем остальным. Я не знаю, как можно подойти к монитору, посмотреть на экран и не дать пенальти. Это бессмыслица.

Я увидел этот момент в прямой трансляции и сразу сказал: «Пенальти!» Как судья этого не увидел, как он не назначил одиннадцатиметровый? Нет ничего, что могло бы изменить моё мнение. Это позор», – заявил Фердинанд в беседе, опубликованной на странице экс-футболиста «МЮ» в «Твиттере».

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