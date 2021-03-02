В «Ювентусе» подтверждён случай заражения коронавирусом

«Ювентус» выявил положительный тест на коронавирус у одного из сотрудников клуба. Соответствующее сообщение появилось на сайте «бьянконери».

В сообщении говорится, что положительный тест сдал не футболист, а заразившийся член персонала уже изолирован.

Ранее сообщалось, что туринцы понесли убытки в размере € 113 млн за первую половину сезона из-за пандемии.

«Ювентус» 2 марта проведёт матч 25-го тура Серии А со «Специей». В текущем чемпионате туринский клуб с 46 очками располагается на третьем месте, на 10 очков отставая от лидера Серии А – миланского «Интера». Также 9 марта «Ювентусу» предстоит сыграть дома ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с португальским «Порту». Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу португальцев.