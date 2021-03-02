Олег Романцев: у меня случился инфаркт. Врач говорит, чудом успели

Легендарный тренер московского «Спартака» Олег Романцев, который перенёс операцию на сердце, прокомментировал свою госпитализацию.



«Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели — я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст», — цитирует Романцева «РБК-Спорт».



Романцев в бытность футболистом защищал цвета «Спартака» с 1976 по 1983 год. В составе красно-белых стал чемпионом СССР. В качестве тренера возглавлял московскую команду с 1989 по 1995 год и с 1997 по 2003 год. Под его руководством спартаковцы пережили один из самых успешных периодов в своей истории. За это время они стали чемпионами СССР, восемь раз — чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трижды — Кубка России. Также красно-белым удалось три раза добраться до полуфинала еврокубков. Подопечные Романцева останавливались в шаге от финала Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.

В «Спартаке» рассказали о состоянии Олега Романцева