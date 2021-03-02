ЦСКА соберёт мнения болельщиков и местных жителей о будущем «ВЭБ Арены»

ЦСКА запустил кампанию для сбора идей по развитию домашнего стадиона команды «ВЭБ Арена» на цифровой платформе «Чего хочет город».



Как сообщает пресс-служба «армейцев», болельщики, местные жители и резиденты стадиона смогут поделиться своим видением будущего арены. Поделиться предложениями можно будет на официальном сайте платформы: ТВОЯ-ВЭБ-АРЕНА.РФ, а также с помощью чат-ботов в «Фейсбуке», «ВКонтакте» и «Телеграме». Сбор мнений продлится до 31 мая.



Предложенные идеи будут опубликованы на платформе. За понравившиеся можно будет проголосовать или оставить к ним комментарии. Утверждается, что все предложения будут учтены при разработке рекомендаций по развитию стадиона, которые позволят сделать его комфортнее.

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