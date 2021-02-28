Гончаренко испугался «Локомотив» и намудрил со схемой. План вообще не сработал

Виктору Гончаренко перед дерби с «Локомотивом» нужно было решать сразу две задачи. Во-первых – заменить выбывших из-за болезни Акинфеева и Дивеева, а также не попавшего в заявку Дзагоева, во-вторых – принять во внимание и сделать точечную подстройку под необычную структуру соперника с ромбом в центре поля.

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В итоге главный тренер ЦСКА выбрал схему 4-3-3 – Ахметов в роли нижнего опорника, Марадишвили и Зайнутдинов две «восьмёрки», Влашич на левом фланге атаки, а Сигурдссон – на правом. «Локомотив» же ничем не удивил тех, кто следил за командой на сборах: несмотря на отсутствие важного для системы Игнатьева, Николич доверился «ромбу», попросту поставив на вакантное место Куликова. Жемалетдинов на позиции «десятки» и пара форвардов Лисакович – Камано – это уже классика.

ЦСКА перелопатил всю структуру, но это негативно повлияло на атаку

В схеме «армейцев» было сразу несколько интересных моментов. Почему не Марадишвили, а именно Ахметов в роли нижнего опорника? Почему Влашич на левом фланге, а не в середине? Постараемся понять планы Гончаренко.



4-3-3 с треугольником, вершина которого направлена вниз, — прямое следствие подстройки под чужой ромб для распределения игроков в обороне. Твой нижний опорник при такой схеме играет по чужой «десятке» (Ахметов – по Жемалетдинову), две твоих «восьмёрки» — по чужим «восьмёркам» (Зайнутдинов и Марадишвили по Крыховяку и Куликову). Тогда меньше риск того, что свободные соперники гуляют между линиями – Гончаренко, видевший спарринги «Локомотива» на сборах, очень этого опасался.



Ахметов в роли нижнего опорника – скорее всего желание улучшить продвижения мяча в первой стадии атаки. Ильзат делает это лучше Марадишвили. Влашич на левом фланге – желание надавить на проблемную зону «Локомотива». Справа в обороне у «железнодорожников» играет номинальный нападающий Рыбчинский, при этом страховка в лице одной из «восьмёрок» может запаздывать. То есть Гончаренко хотел оставлять хорватского полузащитника можно чаще один в один с Рыбчинским и взрывать при помощи этого бровку.

Большинство своих касаний в первом тайме Влашич действительно сделал близко к левой боковой линии, он даже несколько раз обыграл Рыбчинского один в один, но польза от этого была минимальной: Никола утыкался в лицевую линию, редко получал возможность убрать мяч под правую, остроты зона левого фланга родила минимум. Прошло несколько навесов от Марадишвили и Щенникова, но и они состоялись в эпизодах, когда «Локомотив» грамотно расставился по створу. В какой-то момент ещё в первом тайме Влашичу стало совсем тесно – и он принялся уходить в середину, только это были спонтанные эпизоды.

Большие проблемы наблюдались с коструктивом и в середине поля: в сочетаниях, где между линиями работают Зайнутдинов и Марадишвили, а Ахметов поддерживает их из глубины, не оказалось ни одного футболиста, способного правильно предлагать себя между линиями и разворачиваться с мячом. Это мог бы сделать Дзагоев, если бы не выбыл из обоймы, или Влашич, если бы его не запирали у бровки. Поэтому ЦСКА толком ничего не создал с игры до перерыва. Главный момент – удар Рондона в ближний угол после быстрой атаки.

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Из-за «ромба» «Локомотива» ЦСКА отказался от высокого прессинга. «Армейцы» давали свободу Чорлуке и Пабло

Гончаренко понимал, что высокий прессинг против соперника, играющего «ромбом», затруднён: в центре поля постоянно четыре чужих игрока, сложно контролировать всех, если ты заставляешь своих форвардов добегать по чужим центральным защитникам один в один. Прессинговать «железнодорожников» на сборах пытались и «Ростов», и «Краснодар», но ничего не получилось: команда Николича постоянно выводила мяч вперёд при помощи лишнего и убыстряла свои атаки.



Поэтому тренерский штаб ЦСКА отказался от высокого прессинга. Красно-синие соблюдали компактность в середине: Ахметов, Марадишвили и Зайнутдинов разбирали Жемалетдинова, Крыховяка и Мухина, Рондон играл по нижнему опорнику Мухину, а Влашич и Сигурдссон, первоначально располагаясь в центре, контролировали передачи на крайних защитников, то есть двигались от середины.

Несмотря на компактность, проблемы у ЦСКА всё равно возникали. Во-первых, Чорлука и Пабло – не те защитники, которым можно давать свободу и время для принятия решения, у обоих качественно начало атаки. Особенно – у хорвата. Во-вторых, в позиционной обороне «армейцев» не хватало взаимопонимания и агрессии. Игроки «Локомотива» перемещались между линиями, периодически Ахметов и Марадишвили их упускали.

Камано выскочил между линиями

Хотя в целом, если бы ЦСКА высоко прессинговал и рисковал, проблем могло быть намного больше. Поэтому со стилем обороны «армейцев» можно согласиться. Забивал «Локомотив» не из-за структурных проблем соперника, а индивидуальных ошибок красно-синих.

Оба гола «Локомотива» — следствие высочайшего уровня исполнения. Но Васин тоже вносил свой вклад

Перед первым голом классное действие совершил Куликов – отнял мяч у застопорившегося Зайнутдинова на правом фланге, после чего вместе с Жемалетдиновым они вывели мяч из скопления, и Куликов передачей вперёд между двумя центральными защитниками запустил вперёд Лисаковича.



Исполнение белорусского форварда – потрясающее. Отличное первое касание, быстрый обыгрыш, чёткий удар.

Но хочется обратить внимание на действия Васина – когда Магнуссон стянулся во фланг, стоило соблюдать горизонтальное расстояние и тащить Марио за собой. А оборона ЦСКА слишком растянулась — и в эту зону нырнул Лисакович, у него было слишком большое пространство для дриблинга. Потом Васин махнул ногой в отборе, но это как раз ожидаемо, против техничных соперников Виктору тяжело.



Второй гол – в первую очередь фантастический дальний удар Крыховяка с левой. И лишь во вторую – плохая оборона ЦСКА против быстрой атаки (всё-таки поляк не выскочил один на один, с такой позиции ещё надо было исполнить). Однако отзащищаться всё же можно было лучше.



При 1:0 «Локомотив» получил возможность играть по счёту, и его схема стала неудобнее для ЦСКА вдвойне, потому что подразумевала сложную игру против быстрых атак. Впереди у «железнодорожников» оставались два форварда, Лисакович и Камано, плюс Жемалетдинов — в таком сочетании удобно убегать в контрвыпады, как при помощи прямых передач за спину (есть Камано), так и при помощи предварительной передачи в оттяжку (есть Жемалетдинов и Лисакович с резким приёмом).

Вот и перед вторым голом ЦСКА был в затруднительном положении: Щенников в полупозиции, Васин и Магнуссон один в один по двум нападающим. И снова есть сомнения в правильности манёвра Васина. Требования могут быть разными, но кажется, что в какой-то момент ему нужно было просто бросить Камано (тем более со своей невысокой агрессией и резкостью) и не добегать за ним так глубоко. Следовало работать по принципу: начал выдавливать — затормозил чужую атаку — передал оппонента партнёру — остался в зоне.

Васин же убежал совсем далеко, не отнял мяч и не сфолил, а в итоге человека в его зоне против Крыховяка как раз не хватило.

ЦСКА безобразно пользовался стандартами, не реализовал ничего из 11 угловых и четырех штрафных

Команда Гончаренко подала 11 угловых и четыре штрафных, но создала минимальное количество остроты. Самым опасным моментом был удар Васина и добивание Кучаева после штрафного в начале второго тайма – случилось это уже со второго темпа. Первое же касание ЦСКА стабильно проигрывал. Красно-синие так и не нашли, как противодействовать чужой зонной обороне. «Локомотив» отзащищался почти образцово.

На второй тайм вышел более понятный ЦСКА – и стало гораздо больше давления

Во втором тайме Гончаренко отказался от тотальной подстройки под соперника и вернулся к привычной структуре 4-2-3-1. В ней Эджуке превратился в левого нападающего, Зайнутдинов опустился в оборону, Влашич ушёл в середину и стал получать больше свободы в перемещениях и поиске мяча, Кучаев расположился на правом фланге.



Плюсы стали заметны сразу же: ЦСКА удалось организовать реальное давление, стартовый 15-минутный отрезок второго тайма номинальные гости выиграли 74 на 26 по владению, 1,2 по 0,13 по количеству атак в минуту, а суммарно за вторую половину красно-синие нанесли 13 ударов против пяти в первой.



Эджуке, несмотря на несколько нелепых решений, всё равно принёс пользу. «Локомотив» понимал, что нигерийца нельзя оставлять один в один, поэтому обеспечивал дополнительную подстраховку. Оказавшись в скоплении, Эджуке часто уходил в середину, после чего разворачивал атаку направо на Марио Фернандеса.

Это как раз то, чего категорически не хватало «армейцам» в первой половине. Одна из проблем «ромба» — контроль дальней широкой точки поля, три полузащитника не успевают перемещаться по горизонтали, если растягивать атаку длинными переводами. Но до перерыва ЦСКА вообще не применял резких разворотов. С выходом Эджуке они появились – один только нигериец выполнил три перевода, и каждый раз Марио оказывался на пространстве и получал возможность приблизиться к штрафной.



Да, Эджуке всё ещё очень проблемный в решениях и не знает, как применять свой дриблинг. Но с ним и Кучаевым ЦСКА стал острее и агрессивнее – это факт.



А ещё во втором тайме ЦСКА стал агрессивнее прессинговать «Локомотив» у чужой штрафной, особенно при «от ворот». Получалось всё равно так себе, хотя деваться было уже некуда, приходилось пробовать отнимать мяч высоко.

Рондон пока слабый. Сигурдссон тоже выпадает

Опытный венесуэльский форвард нанёс три удара и насобирал 0,46 xG, но в целом его влияние на атакующую структуру ЦСКА пока слишком низкое. Его мало в игре (11 передач за 67 минут при большом владении – слишком скромный показатель), он мало и плохо борется (восемь дуэлей, две победных; вверху – одна из двух). Рондона брали не только как бомбардира, но и как нападающего-функцию, который помогал бы в оттяжке. Сейчас Саломон этого не выполняет, ему ещё нужно набирать форму.

То же самое касается и Сигурдссона – нулевая польза в атаке, плохая борьба, минимум острых действий. Не совсем понятно, почему Гончаренко делает ставку именно на исландца.



У «Локомотива» же почти все футболисты сыграли на высоком уровне. В том числе молодые Мухин (выдал больше всех единоборств – 29) и Куликов. По сравнению с полузащитниками ЦСКА в первом тайме они были умными, объёмными, мобильными и техничными.

Выводы

ЦСКА слишком сильно подстроился под «Локомотив» и пренебрёг своими принципами. Если бы всё сработало, мы бы кричали о гениальности тренера, но в итоге изменения лишь помешали команде в первом тайме.



«Железнодорожники» не были лучше в атаке, но сыграли предельно собранно в обороне и допустили не так много моментов, а впереди показали высочайший уровень исполнения. При этом кадровые потери красно-зелёных даже более внушительные, чем у ЦСКА.



Гончаренко нужно разбираться с оптимальной структурой и делать всё возможное, чтобы столь слабый первый тайм не повторился. Пока не видно, чтобы красно-синие двигались вперёд по сравнению с осенью.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.