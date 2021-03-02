Легенда «МЮ» Энди Коул раскритиковал оборонительный стиль игры Сульшера

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Энди Коул поделился мнением об игре манкунианцев в нынешнем сезоне.

«Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил нам: «Выходите на поле и получайте удовольствие. Ваша игра должна развлекать зрителя». Вот что «МЮ» должен делать — показывать привлекательный футбол. Вы должны уважать соперника, но не бояться его.

Если ты пропускаешь гол, но забиваешь больше противника — это здорово. История «Манчестер Юнайтед» показывает, что команда должна побеждать, придерживаясь определенного игрового стиля. «МЮ» не может играть от обороны в надежде одержать победу со счётом 1:0», — цитирует Коула The Mirror.

«Манчестер Юнайтед» набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» (62) на 12 очков.