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Видео со смешным промахом Василия Березуцкого собрало больше 3 млн просмотров в TikTok

Видео со смешным промахом Василия Березуцкого собрало больше 3 млн просмотров в TikTok
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист, а ныне тренер ЦСКА Василий Березуцкий насмешил партнёров по команде во время тренировки на сборах.

Защитник «армейцев» Хёрдур Магнуссон попытался выполнить сложный трюк и забить ударом с лёта из-за линии ворот. Исландец был близок к цели, но ему не повезло — мяч угодил в штангу. Березуцкий решил подать Магнуссону пример. Он подошёл, взял мяч и сказал: «Вот, Мага. Смотри, учись». Удар у Василия совсем не получился — снаряд улетел в сторону центра поля.

Видео со смешным промахом Березуцкого было опубликовано в tiktok-аккаунте ЦСКА и стало популярным. Ролик собрал более 3 млн просмотров, что значительно превышает показатели других видео «армейцев».

Видео промаха Василия Березуцкого:

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