Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Его супруга Екатерина и новорожденная дочка чувствуют себя хорошо, информирует официальная пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» — написала пресс-служба ЦСКА.

Игорь Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь в 26 матчах пропустил 25 мячей и девять раз оставил ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.