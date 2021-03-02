Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Его супруга Екатерина и новорожденная дочка чувствуют себя хорошо, информирует официальная пресс-служба «армейцев» в «Твиттере».
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» — написала пресс-служба ЦСКА.
Игорь Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В этом сезоне вратарь в 26 матчах пропустил 25 мячей и девять раз оставил ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.
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