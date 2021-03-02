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Марко Ройс проводит 300-й матч в составе дортмундской «Боруссии»

Марко Ройс проводит 300-й матч в составе дортмундской «Боруссии»
Футбол / Германия 0

В матче 1/4 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 мёнхенгладбахская «Боруссия» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. К 10-й минуте счёт не открыт — 0:0.

В стартовом составе дортмундцев на этот матч в капитанской повязке вышел нападающий Марко Ройс. Эта встреча стала для 31-летнего немецкого футболиста 300-й в составе дортмундской «Боруссии» во всех турнирах.

Напомним, в дортмундскую «Боруссию» Марко перешёл в 2012 году. В составе «шмелей» нападающий дважды признавался футболистом года в Германии (2012, 2019). В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 22 матчах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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