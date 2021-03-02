Тренер «Монако» Ковач назвал главное условие для выхода Головина в стартовом составе

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о позиции, на которой видит Александра Головина, и о том, когда российский полузащитник начнёт выходить на поле в стартовом составе.

«Когда медицинский штаб даст нам «зелёный свет» — он станет выходить на поле в стартовом составе. Голо может играть на трех позициях: на обоих флангах, а также на месте «десятки». Это его приоритетная позиция. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он демонстрирует, когда выходит на поле», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

«Монако» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2020/2021. В 12 матчах чемпионата Головин забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.