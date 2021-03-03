«Вулверхэмптон» забил первым же ударом по воротам «Манчестер Сити». Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит стартовый матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон Уондерерс». Идёт 65-я минута встречи, счёт ничейный — 1:1.



Гости сравняли счёт на 61-й минуте — Жоау Моутинью со стандартного положения закрутил мяч в штрафную, где капитан «волков» Коннор Коди выбрал отличную позицию и головой в падении отправил мяч под самую штангу.

Видео гола Коннора Коди

Примечательно, что это был первый удар «Вулвз» по воротам «горожан» в сегодняшнем матче и первое касание мяча футболистами гостей в чужой штрафной площади, сообщает Opta Sport.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

«Манчестер Сити» в 26 матчах набрал 62 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» (34) — на 12-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (50) и «Лестер Сити» (49).



Матч первого круга «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» состоялся 21 сентября 2020 года и завершился победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:1.