Кирьяков – о борьбе за второе место в РПЛ: «Спартак» — фаворит только на бумаге

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков назвал фаворита в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге.



«В чемпионате прошёл только один матч, который ЦСКА проиграл. Какие-то выводы, конечно, можно делать по этой встрече, но не глобальные, потому что вторая и третья игры могут всё кардинально поменять. Ребята втянутся. Понятно, что первые туры после возобновления чемпионата очень тяжёлые, прежде всего для лидеров, потому что команды, которые находятся ниже, имеют больше шансов, поскольку после такого долгого перерыва и тренерские штабы делают ошибки, и футболисты не до конца готовы, есть травмы, которые мешают сразу показывать свой уровень. Поэтому сейчас рано делать выводы. Да, потеряны очки, борьба обостряется, но это всегда хорошо. «Сочи» сейчас подтягивается. Интересно, что будет дальше.



«Сочи» показал, что клуб готов. Они убедительно одержали победу над непростым соперником – «Краснодаром». Поэтому есть все основания предположить, что «Сочи» имеет шансы добиться положительного результата в чемпионате.



Промес — это усиление пока только на словах. Прежнего Промеса мы не видели. Видели, что он обладает хорошим уровнем для нашего чемпионата, но он не готов, в том числе психологически. Это для него шаг назад. Хотя в той ситуации, в которой он находится, для него было оптимальным вариантом уехать в Россию, где его никто не достанет. Пока только на бумаге «Спартак» фаворит, но надо смотреть дальше. Пока прошёл только один матч чемпионата. Мы помним, что ситуация может кардинально поменяться. Выиграй один матч, и крылья вырастают. Все зависит от ребят. Единственное, я считаю, неправильно, это было объявлять о том, что тренер покидает команду после сезона. Это сказывается на ребятах. Это всё непрофессионально», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

Кирьяков: не верю, что Кокорин уедет. Наши предпочитают доигрывать, получая больше денег