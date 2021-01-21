Кирьяков: не верю, что Кокорин уедет. Наши предпочитают доигрывать, получая больше денег

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал возможный переход нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Для Кокорина «Фиорентина» — последний шанс поиграть за границей, абсолютно. Он уже в возрасте. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что «Фиорентина» — это не топ-клуб, а крепкий середняк топ-чемпионата. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Он там о себе заявил очень прилично. Это должно быть для Кокорина показателем. Чем он хуже? Но если он сам не хочет, то никакие аргументы не заставят его это сделать.



Только он должен решить для себя, готов ли понижаться в зарплате или предпочитает спокойно доиграть свое футбольное время в России и уйти с нераскрывшимся талантом. А он наверняка получит такое клеймо. Или лучше сделать такой шаг, проявить себя и доказать, что ты талантливый игрок, который в силу определённых причин не раскрылся в России.



Не верю, что Кокорин уедет. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег», — цитирует Кирьякова «Евро-Футбол.ру».

Бывший спортивный директор «Зенита»: не сомневаюсь, что Кокорин заиграл бы в «Фиорентине»