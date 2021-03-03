Митрески: Россия — великая держава! При Путине с годами всё становится только лучше

Бывший игрок «Спартака» Игор Митрески поделился своим отношением к России и президенту страны Владимиру Путину.



«Россия — великая держава! Когда вижу российский флаг, чувствую гордость. Сейчас Москва изменилась, везде порядок. Когда я приехал, это был другой город и другая страна. Сейчас же президент и правительство делают всё возможное, чтобы Москва была лучшим городом в мире. Для меня вообще лучшие города в мире — это Москва и Берлин.



У нас в Македонии к Путину относятся с очень большим уважением. Он принял страну почти в развалинах, и вот уже на протяжении 20 лет во всём идет подъём. Россия поменялась, открылось столько крутых стадионов. Я считаю, что при таком президенте в России с годами всё становится только лучше», — цитирует Митрески Sport24.

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