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Митрески: Павлюченко сильно переживал за машину и радовался, когда находил её на месте

Митрески: Павлюченко сильно переживал за машину и радовался, когда находил её на месте
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Спартака» Игор Митрески рассказал забавную историю про бывшего нападающего сборной России и «Тоттенхэм Хотспур» Романа Павлюченко.

«Изначально я жил в Тарасовке — первые 4-5 месяцев. Лишь потом получил квартиру и стал куда-то выбираться. Часто просто собирались в Сокольниках с иностранцами и гуляли. Кстати, когда я получил квартиру, до базы меня подвозил как раз Павлюченко. У него был Jeep Grand Cherokее, и он оставлял его на стоянке. Помню, он сильно переживал за машину, и каждый раз радовался, когда утром находил её на своём месте. Я тоже радовался, ведь Рома был моим водителем, ха-ха», — цитирует Митрески Sport24.

Игор Митрески выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год. В составе московского клуба футболист провёл 85 матчей.

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