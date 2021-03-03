Виктор Гусев поделился самым ярким воспоминанием о Юрии Розанове

Комментатор Виктор Гусев отреагировал на уход из жизни бывшего коллеги Юрия Розанова, которому было 59 лет.



«Самым ярким воспоминанием вряд ли кто-то кроме меня поделится из его коллег. Это был 1996 год, все готовились к чемпионату Европы в Англии. На первом канале был конкурс для любителей футбола: нужно было отвечать на вопросы по истории футбола и комментировать выбранный наугад кусочек матча, пять минут. Я вёл этот конкурс. Юра поразил тогда всех, он пришёл как обычный болельщик. Он поразил всех знаниями в истории футбола, но самое главное, тем, как он откомментировал тот кусок матча. На самом деле, он оказался ему знакомым, он вспомнил эту игру, «Спартак» встречался с кем-то в Лиге чемпионов. Но то, как он сделал эти пять минут, вот вам потенциально готовый человек для микрофона.



Он выиграл этот конкурс и некоторое время спустя мне позвонил и сказал: «Виктор, вы знаете, сейчас проходит конкурс молодых комментаторов на НТВ. Хотелось бы туда попасть, но я не прохожу туда по возрасту, я немного старше». Я позвонил Василию Уткину и сказал, что есть такой человек и есть перспектива,.Вася согласился. Юра выиграл и тот конкурс, и стал комментатором НТВ. Поэтому, когда я его вспоминаю, он мне запомнился человеком в начале своей карьеры, которая ещё даже толком не началась. Как он сидел в этой комментаторской будке и комментировал тот матч «Спартака». А потом уже были десятки и сотни репортажей, которые помнят все.



Последний раз вживую я его видел год назад или два, на церемонии вручения премии «Джентльмен года». Он получал журналистскую премию, он пришёл туда с женой, я с ней впервые познакомился. А потом видел его только на экране, когда он получал премию от ассоциации спортивных комментаторов. Мы всегда пытались всячески ему помочь, наивно думая, что деньги могут помочь в борьбе со страшной болезнью. Мы отдали ему гонорар от нашей общей книги комментаторской, вручали ему премии. Что я запомнил, за полученную премию он отвечал с экрана, и он очень долго говорил. Мы специально оставили этот большой кусок, потому что он не только благодарил, но и рассказывал о себе, о комментаторской работе, говорил слова молодым комментаторам. Было такое впечатление, но не то, что он прощается, но было чёткое ощущение, что ему не хватает микрофона, не хватает возможности говорить. Что ему так этого не хватает, и он остался без всего этого.



Потом, когда я услышал, что он вернулся к комментированию в паре с кем-то, конечно, не так как раньше, — я надеялся на то, что он сможет вырулить. Была даже метафизическая мысль, что наша живая профессия в этом поможет, но, как видите, чудес не бывает.



Три качества касаемо его работы, которые всегда будут у меня ассоциироваться с ним: компетентность, оптимистичное отношение к жизни, что чувствовалось в комментарии, и командность», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Анна Дмитриева: у Розанова был сложный путь, не сразу попал в спортивное комментирование